Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» получила международное признание

Российские ученые в этом материале отметили, что вакцине потребуются дополнительные испытания уже после регистрации, чтобы досконально изучить ее эффективность и безопасность.

В России начинается третий этап тестирования вакцины от нового вируса, которую разработали в Центре имени Гамалеи. Препарат уже развезли по медицинским центрам. В испытаниях примут участие 40 тысяч добровольцев, в том числе люди старше 60 лет. Параллельно с пострегистрационным этапом тестирования будет проходить вакцинация групп риска в России. Прививки начнут делать медикам и учителям.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в начале августа. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. 4 сентября стало известно, что прививку от 2019-nCoV недавно сделал министр обороны России Сергей Шойгу.