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    04 сентября 2020, 16:10

    Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» получила международное признание

    Андрей Иванов

    Британский медицинский журнал The Lancet опубликовал материал об испытаниях российской вакцины от коронавируса. Это свидетельствует о международном признании вакцины «Спутник V». В развернутой публикации говорится, что у препарата хорошие показатели безопасности и он формирует иммунитет к 2019-nCoV.
    Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» получила международное признание

    Российские ученые в этом материале отметили, что вакцине потребуются дополнительные испытания уже после регистрации, чтобы досконально изучить ее эффективность и безопасность.

    В России начинается третий этап тестирования вакцины от нового вируса, которую разработали в Центре имени Гамалеи. Препарат уже развезли по медицинским центрам. В испытаниях примут участие 40 тысяч добровольцев, в том числе люди старше 60 лет. Параллельно с пострегистрационным этапом тестирования будет проходить вакцинация групп риска в России. Прививки начнут делать медикам и учителям.

    Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в начале августа. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. 4 сентября стало известно, что прививку от 2019-nCoV недавно сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

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