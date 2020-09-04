Российскую вакцину от коронавируса развезли по медицинским центрам

Добровольцы, которые примут участие в пострегистрационных испытаниях вакцины от 2019-nCoV, получат препарат в ближайшее время. «Спутник V» уже развезли по медицинским центрам.

«Вчера открылось несколько центров, сегодня вакцина развезена в эти центры, и в ближайшее время, в ближайшие дни стартует третья фаза клинических исследований», — заявил заместитель директора Института имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что в масштабных пострегистрационных клинических исследованиях российской вакцины от коронавируса примут участие более 40 тысяч человек. Параллельно с очередным этапом тестирования препарата будет проходить вакцинация групп риска в России.

Директор Института имени Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, что одна из задач пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V» — изучить воздействие препарата на организм людей старше 60 лет. Среди добровольцев есть люди старшего поколения.

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса в начале августа. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.