Мир 25 января 2023, 17:18 Российская делегация в Вене предупредила о готовности Москвы к жесткому ответу на поставки оружия Киеву Дипломат Гаврилов: передача Украине вооружения вынудит Москву прибегнуть к жесткому ответу РИА «Новости»

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Россия жестко ответит США и НАТО, если они отправят Украине вооружение. Об этом на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, который проходит в Вене, заявил глава российской делегации Константин Гаврилов. Об этом сообщило РИА «Новости".

«Если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий, это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия», — предупредил он.

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Между тем Германия под давлением Запада объявила о решении отправить Киеву свои танки Leopard 2. До этого США не раз через свои информационные службы заявляли о поставке танков Abrams. Хотя официальных сообщений от властей еще не поступало.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг уверяет, что альянс не поставляет на Украину вооружение, живую силу и самолеты. Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает ВСУ только оснащением.