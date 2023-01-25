Мир 25 января 2023, 11:08 Столтенберг опроверг участие НАТО в украинском конфликте Столтенберг: НАТО не был и не будет стороной конфликта на Украине Официальный сайт президента Украины

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НАТО не был и не станет прямым участником украинского конфликта. Такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Он поделился позицией организации в интервью изданию Die Welt.

«НАТО не является и не будет воюющей стороной», — сказал он.

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По его словам, Альянс не поставляет на Украину вооруженную живую силу и самолеты. Столтенберг подчеркнул, что НАТО поддерживает ВСУ только оснащением.

Также он заявил, что Украина имеет право на самооборону. По его словам, это распространяется только на действия, прописанные в Уставе ООН. Генсек НАТО заявил, что Альянс поддерживает ВСУ именно в отстаивании права на самооборону.

Столтенберг прокомментировал и поведение стран — участниц организации, территории которых приближены к границам России. Он отметил, что риск эскалации конфликтов перманентен. По этой причине для НАТО важно усиление военного присутствия на восточном фланге. По его словам, эти действия донесут для правительства России готовность Альянса защищать каждый сантиметр своей территории.