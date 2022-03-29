Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной

Российская делегация прибыла во дворец Долмабахче в Стамбуле на очередной раунд переговоров с украинской стороной. Об этом сообщило РИА «Новости».

Безопасность дипломатов в том числе обеспечат снайперы, расположившиеся на крышах домов по периметру Долмабахче.

Сообщалось, что переговорный процесс рассчитан на два дня. Изначально стороны встречались в Белоруссии, но никаких ощутимых подвижек в позициях не достигли, после чего перешли на общение в видеоформате.

Политолог Юрий Светов призвал не ждать от переговоров между Россией и Украиной больших новостей, поскольку последняя выполняет исключительно волю западных стран. Он предположил, что настоящий процесс начнется только после взятия под полный контроль ВС РФ крупных украинских городов.

Президент Турции Эрдоган выражал намерение побеседовать с каждой делегацией отдельно до начала основных переговоров.