Эрдоган встретится с делегациями России и Украины перед их переговорами в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с представителями российской и украинской делегаций перед началом переговоров в Стамбуле. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Планируем провести переговоры с делегациями перед их встречей», — подчеркнул турецкий лидер.

Новый раунд российско-украинских переговоров запланирован на 29 марта в стамбульском дворце Долмабахче. Встреча начнется в 10:30 по московскому времени. Ожидается, что переговорный процесс продлится два дня. Делегация РФ уже прибыла в Турцию.

Не исключено, что реальных результатов очная встреча опять не принесет. Украинскую сторону полностью контролирует Запад, на какие-либо компромиссы она пойдет вряд ли. Политолог и журналист Юрий Светов отметил, что настоящие переговоры начнутся после взятия окруженных украинских городов под контроль ВС РФ.