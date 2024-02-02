Мир 02 февраля 2024, 00:44 Россиянина задержали в Аргентине по запросу Украины Посольство: задержанного в Аргентине россиянина могут выдать Украине Freepik

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Аргентинская полиция задержала россиянина по запросу Украины, теперь ожидается суд по вопросу о его возможной выдаче. Об этом РИА «Новости» сообщила заведующая консульским отделом посольства РФ в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова.

«В международном аэропорту Эсейса 30 января по запросу Интерпола Украины задержали российского гражданина», — сказала она.

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Россиянин прибыл в Аргентину вместе со своей семьей. В ходе предварительного заседания судья освободил мужчину под подписку о невыезде из Аргентины. В течение ближайших 45 дней россиянина ждет еще одно заседание суда, на котором вынесут решение о том, экстрадируют его на Украину или нет, добавила Пустовалова.

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