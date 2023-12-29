Происшествия 29 декабря 2023, 11:54 Экстрадированный из Турции москвич пойдет под суд за убийство жены Freepik

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В Россию из Турции экстрадировали жителя Москвы, которого обвинили в убийстве супруги и незаконном обороте наркотиков. Мужчина предстанет перед судом в ближайшее время. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, в декабре 2022 года мужчина несколько раз ударил свою жену в квартире на Затонной улице в Москве. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее тело нашел отец, который решил проведать дочь, так как она давно не отвечала на звонки, хотя отправляла СМС. Оказалось, что все это время сообщения писал обвиняемый.

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Помимо этого, при осмотре квартиры правоохранители обнаружили наркотическое вещество мефедрон массой 4,5 грамма.

Мужчину объявили в международный розыск, а в феврале 2023 года его задержали в Турции. В ноябре его экстрадировали в Россию. Сейчас он содержится под стражей.

«Уголовное дело будет направлено в Симоновский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», — добавили в прокуратуре.

Ранее в Турции задержали вора в законе Витю Пана. В ближайшее время его также экстрадируют в Россию.