Мир 08 декабря 2023, 23:56 Пойманного в Турции вора в законе Витю Пана отправят в Россию Habertürk: Турция передаст России преступника Пана, сбежавшего ранее на Украину РИА «Новости»

Читать 360tv в

Турция передаст России разыскиваемого Интерполом Виктора Панюшина, известного в преступной среде под кличкой Витя Пан. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

Панюшина арестовали в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) еще в июне. По информации телеканала, мужчину отправят в Турцию, «чтобы после прохождения процедуры в ТРСК его экстрадировали в свою страну — Россию».

Реклама

Россиянин уже был судим за девять тяжких преступлений, в том числе за убийство в РФ. Он сбежал на Украину, где оформил себе украинский паспорт, причем со сменой фамилии и даты рождения.

Панюшина задержали в отеле в ТРСК. В гостинице он проживал и раньше, но только в 2021 году его заселили с российским удостоверением личности, а в 2022 — с новоприобретенным украинским. Летом этого года преступнику уже не повезло и его задержали за«поддельный паспорт».

В полиции мужчина пытался доказать, что якобы получил паспорт Украины в рамках программы защиты свидетелей, поэтому изменил личные данные.

Ранее в турецком Бодруме убили россиянку с дочерью. По версии следствия, их застрелил бывший муж женщины. Он также похитил своего пятилетнего сына и бежал в другую страну.