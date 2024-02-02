Мир 02 февраля 2024, 02:35 Россиянина арестовали за нападение на церковь в Стамбуле Минюст Турции: россиянина и 24 человека арестовали за нападение на церковь РИА «Новости»

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Суд Стамбула арестовал 25 человек, задержанных за стрельбу в католическом костеле. Среди них один россиянин. Об этом сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч в социальной сети X.

«В отношении 25 подозреваемых, в том числе Давида Тандуева (гражданин России), подозреваемых в членстве в ИГ* и том, что они стреляли в нашего гражданина, выдан ордер на арест по обвинениям в членстве в террористической группировке и умышленном убийстве», — написал Тунч.

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По словам министра, еще девять подозреваемых отпущены на свободу под судебный контроль.

По турецким законам обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы за участие в террористической организации и до пожизненного заключения за убийство.

В воскресенье, 28 января, вооруженные мужчины в балаклавах ворвались в католический костел в стамбульском районе Сарыер и открыли огонь по находившимся в храме людям. В результате нападения один из прихожан погиб.

Позже министр внутренних дел Турции Али Еликая заявил, что нападавшие на церковь связаны с ИГИЛ *. По этому делу полицейские задержали 47 человек, среди которых двое иностранцев. По словам министра, один из них россиянин, другой — уроженец Таджикистана.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.