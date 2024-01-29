Мир 29 января 2024, 20:25 Ответственность за нападение на костел в Стамбуле возложили на «Исламское государство» МВД Турции: напавшие на костел Стамбула иностранцы связаны с ИГ

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Подозреваемые в нападении на католическую церковь Санта-Мария в Стамбуле связаны с «Исламским государством»*. Как сообщило издание Yesilgazete, такое заявление сделал министр внутренних дел Турции Али Еликая.

Он подчеркнул, что в ходе проведенных следственных действий полицейские задержали 47 человек по 30 адресам. Среди подозреваемых оказались двое иностранцев.

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«Один из нападавших — уроженец Таджикистана, другой — россиянин. Мы оцениваем, что они из ИГИЛ*», — заявил глава МВД Турции.

Нападение на католический храм в стамбульском районе Сарыер произошло в минувшее воскресенье, 28 января.

Двое вооруженных мужчин в балаклавах ворвались в помещение во время службы и открыли огонь. От ранений погиб один из прихожан. Нападавшие скрылись с места теракта, воспользовавшись паникой.

По данным следствия, злоумышленники уехали на автомобиле, который попал в Турцию из Польши еще в прошлом году. При этом транспортное средство ни разу не появлялось на дорогах страны до нападения.

Телеканал Haber со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что в ходе проведенной по задержанию подозреваемых в нападении на церковь операции им удалось раскрыть спящие ячейки террористической группировки.

Во время обысков у подозреваемых забрали цифровые носители, где содержалась информация о причастности «Исламского государства»* к нападению на католический храм в Стамбуле, а также координаты мест, где хранили оружие для новых терактов. Следующими целями должны были стать синагога и церковь Константинопольской патриархии.

Подконтрольное «Исламскому государству»* информационное агентство Amaj объявило, что террористы взяли на себя ответственность за нападение. В заявлении говорится, что теракт совершили в ответ на призыв лидеров группировки к убийству христиан и евреев по всему миру.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.