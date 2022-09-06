Мир 06 сентября 2022, 11:09 Поделиться Telegram

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Viber Россиянина не выпустили из-под стражи в Чехии из-за его деятельности в Крыму Суд Праги отказался освободить россиянина Франчетти из предварительного заключения РИА «Новости»

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Россиянина Александра Франчетти оставили в чешской тюрьме. Городской суд Праги отказался освободить его, сообщил ТАСС.

«Суд принял решение, что обвиняемый и далее будет находиться под стражей», — рассказал журналистам прокурор Марек Бодлак.

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Он объяснил это опасениями, что Франчетти сбежит из страны. Сейчас обвиняемый находится в тюрьме. Мужчина участвовал в заседании при помощи видеосвязи.

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Россиянина задержали в пражском аэропорту в сентябре 2021 года по международному ордеру от Украины и поместили в тюрьму Панкрац.

Активист Александр Франчетти участвовал в событиях «Крымской весны» и в 2014 году активно поддерживал воссоединение полуострова с Россией. По версии украинских властей, он причастен к организации военизированной группы в Севастополе в 2014 году и «оккупации» Крыма.

Адвокат Ян Шварц назвал процесс над своим клиентом политизированным. Власти Украины потребовали экстрадиции россиянина, однако Верховный суд Чехии им в этом отказал. Национальный центр борьбы с организованной преступностью в составе чешской полиции выдвинул против мужчины обвинения в участии в ОПГ во время событий 2014 года.

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