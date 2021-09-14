Россиянина Александра Франчетти взяли под стражу в Чехии

Задержанного по международному ордеру Украины россиянина Александра Франчетти отправили тюрьму Панкрац в Праге. Как сообщило издание Idnes, такое решение принял городской суд столицы Чехии.

Представляющий интересы россиянина адвокат Ян Шварц назвал процесс над своим клиентом политизированным и подчеркнул, что подал жалобу на это решение.

«Причина запроса об экстрадиции чисто политическая. Будем надеяться, что суд не поддастся давлению и решит вопрос с точки зрения закона», — заявил он.

Адвокат отметил, что на Украине Франчетти грозит от двух до восьми лет лишения свободы. Кроме того, юрист опасается, что его клиент может столкнуться с пытками или попыткой убийства.

Александра Франчетти задержали в аэропорту Праги в минувшее воскресенье, 12 сентября. По версии украинских властей, он причастен к организации военизированной группы в Севастополе в 2014 году.

Адвокат Ян Шварц пояснил, что его клиент был организатором защиты города, когда там царила анархия и начинались уличные драки. Никакого военизированного отряда там не было.

Посольство России в Праге направило требование в МИД Чехии с просьбой объяснить причины задержания Франчетти. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить юридические основания, на которые опирались власти Чехии при задержании россиянина.

МИД России вызвал к себе посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньку с требованием представить детальную информацию о случившемся с россиянином. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что деструктивное поведение Праги не останется без реакции Москвы.