В МИД Украины заявили о совместной работе с Чехией по задержанию россиянина Александра Франчетти. Его задержали в международном аэропорту Праги. Киев считает, что он якобы ответственен за «совершение ряда преступлений против государства», написало РИА ФАН.

«Задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей <…> Украинская сторона в настоящее время работает над завершением необходимых процедур с целью передачи Александра Франчетти <…> Украине», — заявил представитель украинского МИД Олег Николенко. Следственный комитет РФ проверяет правовые основания для задержания российского гражданина.