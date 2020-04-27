Россиянам закрыли въезд в Японию из-за пандемии

Японские власти объявили о закрытии границ для граждан 14 стран в связи с распространением коронавируса. В список вошли Россия, Белоруссия и Украина. Ограничения начнут действовать с 29 апреля.

О дополнительных мерах борьбы с пандемией сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, пишет Kyodo News. Кроме России, Украины и Белоруссии перечень пополнили 11 стран Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Всего в списке насчитывается 87 стран.

Запрет на въезд на территорию Японии будет действовать с 29 апреля. Также не смогут приехать и те, кто был в одной из стран из списка в течение двух недель до отправления в Японию. Кроме того, глава правительства продлил приостановку получения виз иностранными гражданами до начала июня.

Все эти ограничения необходимы для борьбы с распространением коронавируса. В мире число заразившихся уже превысило отметку в 2,9 миллиона человек. Погибли от инфекции 207 тысяч пациентов. Врачи вылечили 881 тысячу человек. Во многих странах действует режим самоизоляции.

Сам Синдзо Абэ тоже соблюдает самоизоляцию. В начале апреля он показал музыкальный ролик, где поделился своими домашними делами. Премьер проводит время со своей собакой, пьет чай, читает книги и смотрит телевизор.