Премьер-министр Японии показал, что делает на самоизоляции

Ролик разделен на две части. На одной из них показан японский певец Гэн Хосино, который играет на гитаре и поет песню Uchi de odorou («Потанцуем дома»), находясь при этом на самоизоляции. На второй части — сам премьер-министр, который тоже остается дома. Он показал, что проводит время со своей собакой, пьет чай, читает книги и смотрит телевизор.

«С друзьями не встретиться. Не пойти с ними выпить. Но благодаря этим нашим действиям мы спасаем множество жизней», — написал премьер-министр.

Синдзо Абэ подчеркнул, что соблюдение режима самоизоляции позволяет сократить нагрузку на систему здравоохранения страны, а значит — спасает жизни как тем, кто самоизолировался, так и окружающим, которых они могли случайно заразить. Премьер поблагодарил всех жителей Японии за сотрудничество с властями и соблюдение всех предписанных правил, Он выразил надежду, что скоро пандемию удастся победить, и мир вернется к нормальному режиму жизни.

По последней информации, в Японии коронавирусом заразились уже почти восемь тысяч человек. Из них около 1,3 тысячи пациентов выздоровели, но еще 143 человека погибли от вируса. Более 100 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии — их лечат в отделениях интенсивной терапии.