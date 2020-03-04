Россиян в Италии попросили держать связь с дипломатами из-за коронавируса

Россиян, которые находятся в Италии, попросили соблюдать осторожность в связи с распространением коронавируса. Посольство РФ в стране призвало соотечественников сообщать, если у них появятся симптомы инфекции.

Обращение к российским гражданам диппредставительство опубликовало на своей странице в Facebook.

В посольстве просят россиян ставить дипломатов в известность не только при обнаружении симптомов COVID-19, но и в случае «попадания в карантинные зоны в Италии».

Свои личные данные — ФИО и дату рождения — и точное местонахождение россиянам следует сообщить, если они госпитализированы в местные медицинские учреждения. Для связи посольство оставило адрес электронной почты.

В Италии коронавирусом нового типа заразились уже более 2,5 тысячи человек, скончались 79. Врачам удалось вылечить 160 пациентов.

В Японии на больничной койке из-за коронавируса оказалась тысяча человек. Большинство заболевших плыли на круизном лайнере Diаmоnd Рrincess. Всего в мире сейчас насчитывается около 92 тысяч зараженных. В Китае от коронавируса излечились порядка 50 тысяч пациентов.