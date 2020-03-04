Около 50 тысяч человек победили коронавирус в Китае

В Китае почти 50 тысяч человек излечились от коронавируса. Только в провинции Хубэй выздоровели свыше 38,5 тысячи пациентов. Все они уже дома.

Всего с начала эпидемии в Китае COVID-19 заразились 80 270 человек, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на Госкомитет здравоохранения Китая. Врачи не сумели спасти 2981 больного.

За сутки в стране от коронавируса умерли 38 человек. Вирус выявили у 119 пациентов, обратившихся за медпомощью.

Больше всего смертей — в провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения инфекции. Там умерли 37 человек. Одна жертва COVID-19 жила в автономном районе Внутренняя Монголия.

За минувший день в Хубэе зарегистрировали 115 заболевших. Провинция с декабря 2019 года потеряла 2871 местного жителя. На ее территории заболели 67 332 человека, вылечились и выписались из больниц — более 38,5 тысячи.

Китайские врачи присматривают за 27,4 тысячи человек на материковой части страны — они пока проходят лечение в медицинских учреждениях. Состояние более чем 6,4 тысячи пациентов медики оценивают как тяжелое. Удалось выздороветь почти 50 тысячам зараженных.

Вне материкового Китая в стране заболели 152 человека. Больше всего — в Гонконге, где коронавирус выявили у 100 человек. Двое из них умерли. В Макао заразились 10 местных жителей, на Тайване — 42 (один скончался).

По данным ВОЗ, за пределами Китая COVID болеют уже более 10 тысяч человек, а общее число зараженных достигло 92 тысяч.