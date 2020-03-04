Число заболевших коронавирусом в Японии достигло 1000 человек

Коронавирус уложил на больничные койки уже тысячу жителей Японии. Большинство из них — 706 человек — с круизного лайнера Diаmоnd Рrincess.

Как сообщила NHK со ссылкой на Минздрав Японии, в префектуре Хоккайдо заболели 79 человек. 41 человек заразился в префектуре Айти. Далее идут Токио — 40 человек, префектура Канагава — 31 человек и префектура Тиба — 14 человек. Медики зафиксировали первый случай заражения в префектуре Ямагути на западе Японии.

С начала вспышки заболевания в Японии от коронавируса умерли 12 человек. Половина из них находились на борту Diаmоnd Рrincess. Этим летом в Токио должна пройти Олимпиада. В СМИ появились сообщения, что из-за инфекции соревнования могут перенести на конец года или провести Игры при пустых трибунах, чтобы максимально снизить риски распространения заразы.

Первые случаи заражения 2019-nCoV зафиксировали в столице китайской провинции Хубэй — многомиллионном городе Ухане. За два месяца с небольшим коронавирус распространился по всему миру. Инфекция убила более трех тысяч человек. Общее количество заразившихся — 92 тысячи человек.