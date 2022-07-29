Россиян при въезде в Латвию обязали подписывать документ с осуждением спецоперации на Украине

Власти Латвии усилили таможенный контроль в отношении россиян. Граждан России, въезжающих на территорию страны, обязали подписывать документ с осуждением спецоперации по защите Донбасса, сообщило издание LSM. В случае отказа людям запрещают пересекать границу.

Информацию подтвердили в службе государственной безопасности Латвии. Там отметили, что аналогичные меры применяют и к гражданам Белоруссии.

«Целью проверок является выявление лиц, которые поддерживают (спецоперацию) России <…> и могут представлять угрозу национальной безопасности Латвии. <…> Особое внимание уделяется иностранцам, которые, например, когда-то служили в силовых структурах России или Белоруссии», — заявили в ведомстве.

Некоторые жители Латвии возмутились таким отношением к россиянам. Пограничники уже отказали во въезде 41 россиянину и 14 белорусам.

По информации LSM, МИД Латвии получил от российского внешнеполитического ведомства ноту протеста из-за сложившейся ситуации.

«Протестовать против того, что мы делаем или не делаем на нашей национальной территории, защищая нашу безопасность и снижая риски, бессмысленно», — отметил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

На днях другие прибалтийские республики ввели санкции против россиян. Эстония запретила въезд группе «Руки вверх», а власти Литвы ввели запрет на въезд патриарха Кирилла.