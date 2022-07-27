Патриарху Кириллу запретили въезд в Литву

Власти Литвы приняли решение запретить главе Русской православной церкви патриарху Кириллу въезд на свою территорию. Причина заключается в том, что он поддерживает спецоперацию России на Украине. Об этом сообщил портал «Делфи» со ссылкой на литовский МВД.

«Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за поддержку [специальной операции России] запрещен въезд в Литву», — сказано в сообщении.

Главу РПЦ внесли в список нежелательных лиц еще 23 июня, но известно об этом стало только сейчас. Ему запретили въезд в страну до 23 июня 2027 года — на пять лет за «сознательное отрицание территориальной целостности и суверенитета Украины».

В начале июля патриарха Кирилла внесли в санкционный список Канады. Туда же включили ряд российских журналистов и телеведущих.