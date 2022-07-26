Группе «Руки вверх» запретили въезд в Эстонию на пять лет

Действия России на Украине неприемлемы, поэтому запрет на въезд в Эстонию для российских артистов оправдан, заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу. Комментарий министра опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства страны.

По мнению Рейнсалу, действия России якобы являются угрозой не только для Эстонии, но и для всей Европы.

«Вчерашнее решение Министерства внутренних дел запретить въезд в Эстонию группе „Руки вверх“ является единственно правильным», — заявил глава МИД.

Он также добавил, что «туристско-развлекательные поездки для российских граждан не оправданы, особенно в контексте приема российских артистов, которые выезжают в оккупированные Россией регионы Украины с концертами».

В мае власти Латвии запретили въезд в страну Филиппу Киркорову, Евгению Петросяну и Владимиру Винокуру. Также бессрочные санкции ввели против тренера по художественной гимнастике Ирины Винер-Усмановой.