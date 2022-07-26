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    26 июля 2022, 20:27

    Группе «Руки вверх» запретили въезд в Эстонию на пять лет

    Глава МИД Эстонии Рейнсалу поддержал запрет на въезд в страну группы «Руки вверх»

    Антон Ишбульдин

    Действия России на Украине неприемлемы, поэтому запрет на въезд в Эстонию для российских артистов оправдан, заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу. Комментарий министра опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства страны.

    Группе «Руки вверх» запретили въезд в Эстонию на пять лет

    По мнению Рейнсалу, действия России якобы являются угрозой не только для Эстонии, но и для всей Европы.

    «Вчерашнее решение Министерства внутренних дел запретить въезд в Эстонию группе „Руки вверх“ является единственно правильным», — заявил глава МИД.

    Он также добавил, что «туристско-развлекательные поездки для российских граждан не оправданы, особенно в контексте приема российских артистов, которые выезжают в оккупированные Россией регионы Украины с концертами».

    В мае власти Латвии запретили въезд в страну Филиппу Киркорову, Евгению Петросяну и Владимиру Винокуру. Также бессрочные санкции ввели против тренера по художественной гимнастике Ирины Винер-Усмановой.