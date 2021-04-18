Россиян предложили не пускать в Европу

Евросоюз должен перестать выдавать визы россиянам в целях безопасности. К этому призвал бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес на своей странице в Twitter.

«Вероятно, необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах. До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит», — написал Ильвес.

Он отметил, что запрет на въезд негативно скажется на обычных людях, но это необходимо «на фоне того, как себя ведет Россия».

В феврале председатель таллинской фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Каллас назвал русскоязычных жителей страны «человеческим мусором с советским менталитетом». Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский отметил, что в Эстонии происходит сумасшествие. По его словам, при помощи русофобии и выдавливания альтернативного взгляда на Россию руководство прибалтийской страны отвлекает людей от внутренних проблем.