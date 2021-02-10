Русскоязычных жителей Эстонии назвали человеческим мусором с советским менталитетом
Председатель столичной фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Каллас назвал русскоязычных жителей страны человеческим мусором. Оскорбительный комментарий он оставил под постом бывшего министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу в Facebook.
Ранее евродепутат Яна Тоом сравнила россиян, участвующих в несанкционированных акциях, с защитниками «Бронзового солдата». Рейнсалу в соцсети заступился за россиян и написал, что «такая позиция предает как эстонскую государственность, так и российскую демократию».
Март Каллас согласился с экс-министром иностранных дел Эстонии и оставил комментарий.
«В России свои бунтари! У нас понаехавший человеческий мусор с советским менталитетом!» — написал он.
Слова эстонских политиков не оставил без внимания старейший депутат Таллинского городского собрания Маргарита Черногорова. Она в беседе с агентством Sputnik заявила, что Каллас, говоря о понаехавших, отказывается признавать факты. Она отметила, что люди с эстонским гражданством, независимо от того, русские они или нет, имеют законное право на свое волеизъявление.
Черногорова считает, что высказывания политиков о советском менталитете провоцируют напряжение в обществе.
Памятник воинам Красной армии в Таллине называют «Бронзовым солдатом». В 2007 году власти хотели его перенести из центра столицы на кладбище, что вызвало возмущение многих граждан и общественных организаций не только в Эстонии, но и во всем мире.