СМИ: эстонских школьников готовят к войне с Россией

Некая «угроза с востока» не дает покоя эстонцам. Среди них много школьников. Как сообщил RT со ссылкой на министра обороны Эстонии Калле Лаанета, взять в руки с оружие готовы 63% подростков, которые живут и учатся в прибалтийской стране. Политологи считают, что в Эстонии процветает русофобия, которую официальный Таллин вдалбливает в головы людям, нагнетая чувство тревоги.

«В том, что происходит в Эстонии, есть элементы сумасшествия. С помощью русофобии и выдавливания альтернативного взгляда на Россию руководство Эстонии отвлекает людей от внутренних проблем. И теперь, если верить результатам соцопросов, молодое поколение воспринимает Россию как врага, а под патриотизмом понимается прежде всего борьба с восточным соседом», — приводит RT слова заведующего Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонида Вардомского.

По словам научного сотрудника Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Владислава Воротникова, патриотизм и готовность защищать свою страну с оружием в руках — это нормальное состояние общества, однако в Эстонии все по-другому. Там, по его словам, уже несколько лет формируют образ России как врага.

«Наращивание закупок военной техники носит совершенно бессмысленный характер. Как ни повышай расходы, на создание сильной армии ресурсов у Эстонии не хватит, а Запад, как мы видим, не спешит поставлять современные вооружения», — отметил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов и добавил, что этот русофобский курс Таллина — способ выразить свою лояльность Вашингтону.

Накануне президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Запад не должен избегать диалога с Россией. Она подчеркнула, что нашу страну нужно принимать «такой, какая она есть».