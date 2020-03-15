Россиян отпустили с «заболевшего» лайнера Costa Magica. Коронавирус до них не добрался
«Мы покинули судно. Многие еще остались сверху, они машут нам руками. И мы готовимся сесть в автобусы, чтобы поехать в аэропорт», — рассказал автор видео.
Ранее россиянам вернули остатки депозита, которыми они не успели воспользоваться. У пассажиров узнали, какими самолетами они планируют вернуться домой — возможно, им оплатят билеты.
На борту корабля находились 2309 пассажиров и 960 членов экипажа. Заражение новым типом инфекции подтвердилось только у двоих — туриста из Финляндии и одного из сотрудников из Индонезии. Заболевших госпитализировали в больницу острова Мартиника, сейчас они находятся в стабильном состоянии.
Тех пассажиров, которые живут на Мартинике, выпустили с судна раньше всех. Специально для них построили палаточный лагерь. Там они будут находиться на двухнедельном карантине под наблюдением врачей. Россиянин Олег Овчинников рассказал, что меру предосторожности у контактирующих с ними медиков почти отсутствуют — от возможного вируса они защищаются только масками и перчатками.