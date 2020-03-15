Россиян отпустили с «заболевшего» лайнера Costa Magica. Коронавирус до них не добрался

Граждан России отпустили с круизного лайнера Costa Magica. Судно остановили в Карибском море — на борту оказались зараженные коронавирусом. В тот момент на нем путешествовали 30 граждан России. Оказалось, никто из россиян не заболел, 15 марта их отпустили на сушу. Об этом «360» рассказал один из туристов.

«Мы покинули судно. Многие еще остались сверху, они машут нам руками. И мы готовимся сесть в автобусы, чтобы поехать в аэропорт», — рассказал автор видео.

Ранее россиянам вернули остатки депозита, которыми они не успели воспользоваться. У пассажиров узнали, какими самолетами они планируют вернуться домой — возможно, им оплатят билеты.

На борту корабля находились 2309 пассажиров и 960 членов экипажа. Заражение новым типом инфекции подтвердилось только у двоих — туриста из Финляндии и одного из сотрудников из Индонезии. Заболевших госпитализировали в больницу острова Мартиника, сейчас они находятся в стабильном состоянии.

Тех пассажиров, которые живут на Мартинике, выпустили с судна раньше всех. Специально для них построили палаточный лагерь. Там они будут находиться на двухнедельном карантине под наблюдением врачей. Россиянин Олег Овчинников рассказал, что меру предосторожности у контактирующих с ними медиков почти отсутствуют — от возможного вируса они защищаются только масками и перчатками.