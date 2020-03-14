Коронавирус обнаружили на круизном лайнере Costa Magica. Один из его пассажиров Олег Овчинников рассказал «360», что сейчас происходит на борту.

Россиянин сообщил, что судно причалило в Гваделупе.

«Первыми на берег сходят итальянцы, для которых наняли чартеры до Милана, затем — все жители Гваделупы», — рассказал Овчинников. Россиян обещают выпустить утром следующего дня. Ранее «Газета.ru» передавала, что на борту лайнера находится 30 граждан России.

«Нам уже вернули остатки депозита, то есть обнулили наш счет на борту», — уточнил Овчинников. По его словам, пассажиров также спросили, «каким самолетами они собираются лететь домой», и, возможно, им купят новые билеты.

Более подробной информации пока нет.

Ранее «Известия» сообщили, что коронавирусная инфекция подтвердилась еще у двоих пациентов в Кемерово. Они находятся на карантине под наблюдением врачей и получают все необходимое лечение. Всего в России зафиксировано 45 случаев заболевания, семерых пациентов уже выписали из медицинских учреждений.