Лайнер стоит в порту острова Мартиника в Карибском море. В момент прибытия на нем находились 2309 пассажира и 960 членов экипажа.

По словам Овчинникова, 12 марта здесь обследовали пятерых заболевших пассажиров. У двух из них подтвердилось заражение коронавирусом. Капитан судна рассказал, что вирус подхватили пассажир из Финляндии и член экипажа из Индонезии. Сейчас они находятся в госпитале Мартиники в стабильном состоянии.