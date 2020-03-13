    13 марта 2020, 20:39

    «Что будет с нами — неизвестно». Россиянин с Costa Magica пожаловался на слабые меры предосторожности

    Кирилл Фролов, Мария Бокарева

    Россиянин Олег Овчинников рассказал «360» о ситуации на борту круизного лайнера Costa Magica, на котором обнаружили коронавирус. Всего на судне находятся 30 граждан России. Меры предосторожности на нем соблюдаются слабо.
    «Что будет с нами — неизвестно». Россиянин с Costa Magica пожаловался на слабые меры предосторожности

    Лайнер стоит в порту острова Мартиника в Карибском море. В момент прибытия на нем находились 2309 пассажира и 960 членов экипажа.

    По словам Овчинникова, 12 марта здесь обследовали пятерых заболевших пассажиров. У двух из них подтвердилось заражение коронавирусом. Капитан судна рассказал, что вирус подхватили пассажир из Финляндии и член экипажа из Индонезии. Сейчас они находятся в госпитале Мартиники в стабильном состоянии.

    Мы в Мартинике, стоим в порту, происходит выгрузка пассажиров, которые живут здесь. Всем им предписан 14-дневный карантин. Меры предосторожности слабые: у тех, кто принимает пассажиров, только маски и перчатки. О том, что будет с нами, пока не известно

    Олег Овчинниковпассажир Costa Magica.