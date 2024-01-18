Мир 18 января 2024, 13:21 Россия зеркально ответит в случае конфискации активов Западом Дипломат Рябков: Россия примет меры, если Запад конфискует активы РИА «Новости»

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Россия примет зеркальные меры, если Запад конфискует отечественные активы. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы, безусловно, предпримем меры, если все-таки дойдет до реализации подобных угроз [по конфискации активов], в том числе и зеркального характера», — указал он.

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Пока анонсировать ответные меры нет никакого смысла, отметил Рябков. По его словам, Россия не ждет от недружественных стран каких-либо шагов, показывающих непонимание, насколько контрпродуктивно само обсуждение этой темы.

На днях Евросоюз приступил к технической работе по использованию доходов от замороженных российских активов в интересах Украины. Вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что надеется на быстрый прогресс в этом деле.

Бельгийский премьер Александр де Кроо предложил использовать замороженные средства Центрального Банка России в качестве залога для «привлечения финансирования Украины».