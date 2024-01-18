18 января 2024, 13:21
Россия зеркально ответит в случае конфискации активов Западом
Дипломат Рябков: Россия примет меры, если Запад конфискует активы
Россия примет зеркальные меры, если Запад конфискует отечественные активы. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Его процитировало РИА «Новости».
«Мы, безусловно, предпримем меры, если все-таки дойдет до реализации подобных угроз [по конфискации активов], в том числе и зеркального характера», — указал он.
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Пока анонсировать ответные меры нет никакого смысла, отметил Рябков. По его словам, Россия не ждет от недружественных стран каких-либо шагов, показывающих непонимание, насколько контрпродуктивно само обсуждение этой темы.
На днях Евросоюз приступил к технической работе по использованию доходов от замороженных российских активов в интересах Украины. Вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что надеется на быстрый прогресс в этом деле.
Бельгийский премьер Александр де Кроо предложил использовать замороженные средства Центрального Банка России в качестве залога для «привлечения финансирования Украины».
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