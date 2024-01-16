Мир 16 января 2024, 18:08 ЕС начал работу по передаче Украине доходов от активов России Минфин Бельгии заявил о запуске работы ЕС по извлечению российских активов Christophe Gateau / Global Look Press

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Европейский союз начал техническую работу по использованию доходов от замороженных суверенных активов Российской Федерации в интересах Украины. Об этом заявил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем. Его процитировало РИА «Новости».

Петегем выразил надежду на быстрый прогресс в данном направлении, отметив, что тему замороженных российских активов обсудили с министрами.

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«Мы проанализировали предложения ЕК и главы дипломатии Евросоюза и подтвердили намерение быстро продвигаться в этом вопросе. Работа на техническом уровне началась», — отметил вице-премьер.

По мнению колумниста Лайонела Лорана, конфискация замороженных российских активов приведет к ответным мерам и фрагментации финансовых рынков, что больше всего ударит по Европе.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий ранее заявил, что поддержка США изъятия российских активов подставит страны Евросоюза, писал RT. Евросоюз стал заложником американской русофобии, добавил политик.