Россия запросила заседание Совбеза ООН по биолабораториям на Украине | 360°

Мир 25 октября 2022, 21:12 Россия запросила заседание Совбеза ООН по биолабораториям на Украине Первый зампостпреда Полянский: Россия запросила заседание ООН по БЛА на Украине Pxhere

Читать 360tv в

Россия запросила проведение заседания Совета безопасности ООН по биолабораториям на Украине. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский, которого процитировал ТАСС.

Российская сторона также запросила на 26 октября заседание организации по использованию беспилотников на Украине.

Реклама

Ранее Соединенные Штаты признались, что за 20 лет помогли 46 биологическим объектам на Украине. Якобы миссия носила только гражданский характер.

Реклама

Однако в посольстве России в США заверили, что американские власти испытывали нейромодуляты и изучали способы передачи инфекций и вирусов. Подтверждением этой информации стали официальные материалы, найденные на украинской территории.

Летом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что работа биолабораторий на Украине представляет риск для биологической безопасности всего мира. По данным Минобороны России, американское Агентство по патентам и товарным знакам выдало документ на беспилотник для распространения зараженных насекомых в воздухе.

Накануне российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призвала западные страны повлиять на представителей киевского режима на фоне информации о готовящейся провокации с применением «грязной бомбы», сообщил RT.