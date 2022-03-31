Минобороны раскрыло планы США и Украины на использование дронов с биооружием

Факты разработки в США технических средств доставки и применения биологического оружия нашли новое подтверждение. По данным Минобороны РФ, американское Агентство по патентам и товарным знакам выдало документ на беспилотник для распространения зараженных насекомых в воздухе. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В описании к выданному патенту было указано, что с помощью данного устройства войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США.

В других патентах, выданных этим агентством, были показаны различные типы боеприпасов для доставки химических и биологических рецептур. Кириллов обратил внимание, что в их описании говорится о низкой удельной стоимости поражения и отсутствии необходимости контакта с живой силой противника.

«Это соответствует реализуемой Вашингтоном концепции бесконтактной войны», — подчеркнул Кириллов.

Источник фото: Минобороны РФ

Он уточнил, что эти документы попали в поле зрения общественности в связи с расследованием деятельности центра имени Лугара в Тбилиси — еще одного биологического проекта Пентагона.

В 2018 году МИД России обращался в Госдеп США с просьбой дать правовую оценку разработке подобных технических устройств. Но американская сторона дала только формальную отписку, указав, что решение выдать патент не нарушает обязательств США по КБТО и КЗХО.

Кириллов также обратил внимание на запрос украинского предприятия «Мотор Сич» к турецкому производителю беспилотных летательных аппаратов Bayraktar от 15 декабря 2021 года.

Источник фото: Минобороны РФ

«Его суть: есть ли возможность оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров», — сообщил генерал-лейтенант.

Дальность полета такого беспилотника доходит до 300 километров. При снаряжении его емкостей биологическими средствами создается реальная угроза крупномасштабного применения биологического оружия на территории РФ, подчеркнул Кириллов.

По его словам, речь идет о разработке украинскими властями технических средств доставки и применении биологического оружия с возможностью их использования против России.