Виктора Бута предложили обменять на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Подобную сделку обсуждают не впервые, поэтому семья российского бизнесмена не уверена в ее исходе. Об этом «360» рассказал его брат Сергей Бут.

«Комментировать пока ничего не могу в данном случае, потому что это было неоднократно. Сейчас главное дождаться, чтобы они приняли решение. А то мы уже тут по 100 раз каждый раз об этом говорим, что-то пытаемся делать, а потом все проходит, как пшик», — сказал он.

По словам брата, бывший бизнесмен рассказал родным о плохом питании и отказе в медпомощи. В остальном на условия в американской тюрьме он не жаловался.

Сергей Бут сказал, что будучи в застенках, брат следит за происходящим в мире. Он получает информацию только из американских источников, но даже несмотря на пропаганду поддерживает проведение специальной операции на Украине.

«О спецоперации России знает. Сказал, что наконец-то, сколько можно все это терпеть. Он читает только американские СМИ, и даже так поддерживает», — сказал брат.

Родные не решились давать прогнозы относительно его обмена и освобождения. Они разочаровались в действиях американских политиков и правосудия. О Поле Уилане и Бриттни Грайнер брат слышал, но не вдавался в детали. Для него главное, чтобы Виктора Бута отпустили домой.

С одной стороны, а в чем его вина? Те что-то сделали, нарушили закон, а он какой закон нарушил? Сняли о нем фильм, и на его основании сделали виноватым. Там нет никакого ни закона, ни правосудия. Поэтому предсказать, как это произойдет, я не могу Сергей Бут. брат

Телеканал CNN сообщил, что обмен Виктора Бута на Пола Уилана и Бриттни Грайнер одобрил президент США Джо Байден, и в ближайшее время госсекретарь Энтони Блинкен обсудит сделку с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подтвердила, что компетентные органы ведут переговоры, но результатов не достигли. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что обычно в таких случаях сообщают о конечном результате, а не делают информационных взбросов. Супруга заключенного, Алла Бут, заявила, что ни ей, ни мужу ничего не известно о переговорах.

Бизнесмена арестовали 6 марта 2008 года в отеле Бангкока, в 2010 году эстрадировали в США и обвинили в сговоре с целью убийства американцев и официальных представителей США, попытке приобретения и продажи ракет и поддержке терроризма. Виктора Бута приговорили к 25 годам тюрьмы. Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обвинили в контрабанде наркотиков, а ее соотечественника морского пехотинца Пола Уилана — в шпионаже.