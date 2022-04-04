Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН 4 апреля

Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН. Темой станет расследование провокаций Украины по ситуации в Буче. Об этом заявило постоянное представительство РФ при ООН. Его опубликовало РИА «Новости».

Собрание может пройти сегодня, в 22:00 по московскому времени. Срочность связана с увеличением потока фейковой информации с украинской стороны.

«Россия запросила экстренное заседание СБ ООН в связи с провокациями украинских радикалов в городе Буча. Сегодня на 15:00 (22:00 по Москве — прим.ред.)», — говорится в сообщении.

Ранее российская сторона уже подавала заявку на проведение расследования информации, которую распространяет Украина. Прошение отклонила Великобритания.

Мария Захарова прокомментировала этот шаг. По ее словам, Британия поступила в «худших английских традициях».

Также она отметила, что западные политики сделали быстрые выводы. Они основывались на небольшом количестве информации, достоверность которой они не подтвердили. Захарова заявила, что оперативная реакция Запада выдала его причастность к фейкам.