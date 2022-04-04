Захарова намекнула на связь Запада с провокацией в Буче

Страны Запада начали выпускать свои заявления по ситуации в городе Буча буквально через несколько минут после первых публикаций. Это поведение снимает вопрос о том, кто стал реальным заказчиком этой истории. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 1» выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она отметила, что главы государств, политические и общественные деятели сделали далеко идущие выводы по нескольким кадрам.

«Там, по-моему, даже меньше минуты [видео] и нескольких фотографий. Они же готовы обвинять во всем. Не работали эксперты, не получили они другой информации, которая могла бы пролить свет на то, что происходит, но политические заявления уже сделали», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД напомнила, что первые обвинения появились очень быстро после первых публикаций кадров из Бучи.

«В данном случае, мне кажется, одно то, что эти заявления были сделаны буквально в первые минуты появления этих материалов, не оставляет сомнений в том, кто заказал эту историю», — подчеркнула она.

В своем Telegram-канале Захарова написала, что что смысл очередного преступления киевского режима направлен на срыв мирных переговоров и эскалацию насилия.

Кадры из города Буча разошлись через украинские СМИ и социальные сети киевских политиков. На фотографиях и видео показаны лежащие на земле люди со связанными за спинами руками.

В Министерстве обороны России назвали публикации очередной провокацией Киева. В ведомстве заявили, что во время нахождения в Буче российских войск насилия по отношению к населению не применялось. Напротив, жители получали гуманитарную помощь, могли спокойно передвигаться по городу и даже выезжать через северные районы, так как юг бомбили украинские националисты.

Российские войска покинули Бучу 30 марта. Об этом свидетельствует видеообращение мэра города Анатолия Федорука, которое он опубликовал 31 числа. При этом о трупах на улицах градоначальник не рассказывал.

Спустя четыре дня в украинских СМИ и социальных сетях распространяются видео с убитыми. При этом на телах нет трупных пятен и следов окоченения. Появление материалов совпало с заходом в город сотрудников СБУ и украинской прессы.

Россия запросила проведение внеочередного заседания Совета безопасности ООН, чтобы сообщить о провокации со стороны украинских радикалов в Буче. Постпредство потребовало собрать заседание в понедельник, 4 апреля.