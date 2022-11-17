Мир 17 ноября 2022, 12:58 Россия заявляла, что не собирается «рубить» зерновую сделку — МИД Замглавы МИД Панкин: Россия готова продлить зерновую сделку при выполнении договоренностей piqsels

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Россия давала понять, что не собирается «рубить» зерновую сделку, заявил замглавы МИД Александр Панкин. По его словам, российская сторона готова к продлению соглашения, если его участники будут соблюдать договоренности, сообщил ТАСС.

Замминистра иностранных дел подчеркнул — Россия готова продлить сделку, если ее не будут расширять дополнительными условиями, касающимися российской стороны.

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«Конечно, мы такие сигналы давали, что не собираемся ее [зерновую сделку] рубить», — подтвердил он. Он добавил, что не может подтвердить продление соглашения.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал продление зерновой сделки на 120 дней. По его словам, в решение вопроса вклад внесли турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщило издание Ura.ru.

Президент Турции Эрдоган подтвердил продление действия сделки с 19 ноября на четыре месяца. Генсек ООН поблагодарил всех участников за готовность к совместной работе над этим вопросом. По его мнению, реализация документа сыграет роль в общей работе для предотвращения продовольственного кризиса.