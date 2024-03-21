Мир 21 марта 2024, 14:38 Россия задействует судебные механизмы в ответ на попытку направить ее активы на Украину Песков: РФ задействует судебные механизмы в ответ на планы ЕС по активам РФ Unsplash

Читать 360tv в

Россия задействует все судебные механизмы, чтобы не позволить Евросоюзу использовать ее замороженные активы для помощи Украине. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Естественно, мы задействуем все возможные судебные механизмы, те, которые доступны сейчас, по мере появления [новых механизмов] в будущем будем задействовать их», — процитировало представителя Кремля РИА «Новости».

Реклама

Он добавил, что страна будет также выбирать «другие методы для ответных действий» — не зеркально, но в том объеме, который будет отвечать ее интересам.

ЕС давно рассматривает идею направить российские активы на Украину и изучает юридические аспекты этой процедуры. Накануне, 20 марта, СМИ писали, что Еврокомиссия предложила выплачивать Украине средства, полученные из замороженных активов РФ, уже с июля 2024 года. Ранее Песков отметил, что такой шаг станет движением к разрушению юридических основ международного права.