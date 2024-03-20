Мир 20 марта 2024, 16:49 ЕК предложила начать выплаты Украине из активов РФ уже в июле РИА «Новости»: ЕК предложила выплачивать Украине средства из активов РФ с июля Michael Kappeler/dpa/globallookpress

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Еврокомиссия предложила уже с июля 2024 года выплачивать Украине средства, полученные из замороженных активов России. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в Евросоюзе.

Он отметил, что выплаты начнутся в июле, если решение удастся принять максимально быстро. В год предполагается направлять на Украину около двух с половиной — трех миллиардов евро. В 2024 году 90% доходов направят на поставки военного оборудования. Распределение средств будут пересматривать каждый год, впервые — 1 января 2025 года. Выплаты станут направлять дважды в год.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что Европа прекрасно осознает: использование замороженных активов РФ в пользу Украины ударит по репутации и экономике ЕС. Он также назвал это решение движением к разрушению основ международного права.