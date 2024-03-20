Мир 20 марта 2024, 15:04 Возможное использование активов РФ на Украине назвали «разрушением международного права» Песков: предложение Евросоюза по активам России разрушает международное право Unsplash

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Европейцы прекрасно отдают себе отчет в том, что использование российских активов для помощи Украине может причинить ущерб их экономике и имиджу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это еще одно заявление в русле движения в сторону разрушения юридических основ европейского права и международного права», — процитировали его «Известия».

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Так Песков прокомментировал соответствующее предложение Евросоюза.

Официальный представитель Кремля добавил: все те, кто будет иметь отношение к принятию подобных решений, получат статус объекта судебного преследования.

Ранее Песков отказался комментировать принятую США и Турцией «схему гармонизации санкций». Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что страна развивает с Турцией свои отношения, а по поводу ее сотрудничества с США ему сказать нечего.