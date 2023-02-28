Мир 28 февраля 2023, 23:05 Лавров прибыл с рабочим визитом в Индию Лавров прибыл с трехдневным рабочим визитом в Нью-Дели РИА «Новости»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Его самолет приземлился в аэропорту Нью-Дели. Видео прибытия главы внешнеполитического ведомства опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

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Лавров примет участие в совещании глав дипведомств стран G-20. Также он встретится со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром. В планах российского министра — переговоры с партнерами из других стран, в частности, Бразилии и Китая. Запланировано выступление Сергея Лаврова на международной конференции Raisina Dialogue.

Предполагается, что российская сторона в ходе министерской встречи «двадцатки», которую организовала принимающая сторона, поднимет проблему энергетической и продовольственной безопасности. Министры обсудят деструктивность нелегитимных санкций.

Ранее МИД России сообщило о том, что США, страны ЕС и G7 пытаются переложить на РФ свою вину за спровоцированные проблемы в сфере международной безопасности. Россия сожалеет о том, что коллективный Запад продолжает дестабилизировать деятельность G20 и использовать ее в антироссийском ключе.