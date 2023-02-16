Мир 16 февраля 2023, 11:30 Армения отправила проект мирного соглашения в Азербайджан и ОБСЕ Премьер Армении Пашинян заявил, что Азербайджану отправили проект мирного соглашения Аппарат президента Республики Армения

Читать 360tv в

Проект мирного соглашения по ситуации в Лачинском коридоре передали правительству Азербайджана и Минской группе ОБСЕ. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что готов подписать его ради обеспечения прочного мира, рассказал ТАСС.

«Подписание документа не должно превратиться в войну, а действительно означать прочный мир. Я готов подписать мирное соглашение», — сказал он на заседании кабмина.

Реклама

Никол Пашинян сказал, что Армения подготовила проект обеспечения мира и налаживания отношений с Азербайджаном, а потом передала его соседям и Минской группе ОБСЕ. Он считает, что окончательный вариант должен исключить любую возможность нарушения перемирия. Премьер-министр добавил, что ситуация в Лачинском коридоре не связана с экологией, ведь 15 февраля Азербайджан возобновил газоснабжение Нагорного Карабаха, а через два часа опять отключил.

Реклама

Конфликт между двумя странами в очередной раз обострился 12 декабря 2022 года. Группа людей представилась азербайджанскими экоактивистами и перекрыла проезд. Из-за блокады в Нагорном Карабахе начались проблемы с продовольствием. Ранее Азербайджан раскритиковал работу Минской группы ОБСЕ. Президент Ильхам Алиев считает, что она действует в интересах Армении.