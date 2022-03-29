«Прореагируем адекватно». Шойгу — о реакции РФ на поставки самолетов НАТО на Украину
Шойгу заявил, что Россия адекватно отреагирует на поставки НАТО на Украину самолетов и ПВО
Россия отреагирует на возможные поставки Украине средств противовоздушной обороны и боевых самолетов со стороны НАТО. Об этом на селекторном совещании заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, его слова привело РИА «Новости».
«Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолеты и системы ПВО на Украину. В случае их реализации адекватно прореагируем», — заявил он.
Также Шойгу назвал безответственными поставки летального оружия на Украину. Министр отметил, что бесконтрольная раздача вооружения населению создаст угрозу всей Европе.
«Раздача оружия только усугубляет ситуацию и в дальнейшем может создать угрозу для самих европейцев», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил применения ядерного оружия в случае реальной угрозы существованию страны.