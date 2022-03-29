СЦКК ДНР сообщил о гибели 67 мирных жителей с начала эскалации ситуации в Донбассе

С начала эскалации ситуации в Донецкой Народной Республике погибли 67 мирных жителей, а также ранения получили 53 ребенка. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) ДНР.

Всего ранения различной степени тяжести получили 742 мирных жителя.

Поврежденными оказались 1765 жилых домов, 457 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 59 образовательных учреждений, 27 медицинских учреждений и 102 объекта социального обеспечения.

С начала спецоперации России на Украине Вооруженные силы ДНР при поддержке ВС РФ взяли под контроль 135 населенных пунктов. В настоящее время идут бои за Новобахмутовку, Марьинку и Старомихайловку.

Утром 29 марта стало известно об очередных обстрелах Донецка и Ясиноватой со стороны ВСУ.