18 ноября 2023, 14:35
Россия выплатит взнос в WADA при одном условии
Минспорт: РФ отправит взнос в WADA при определении формулы финансирования
Россия не отказывалась выплачивать ежегодный взнос во Всемирное антидопинговое агентство. Страна направит его до конца года, если будет определена универсальная формула финансирования. Такое заявления ТАСС сделали в пресс-службе Минспорта РФ.
«В настоящее время отсутствует утвержденная государствами формула финансирования WADA», — передали в пресс-службе.
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Взносы в WADA выплатили полностью или почти целиком 45 государств. Еще пять стран пока не сделали переводы: Россия, Белоруссия, Грузия, Исландия и Монако. РФ должна агентству 1 267 023 доллара — более 113 миллионов рублей по нынешнему курсу.
Ранее гендиректор WADA Оливье Ниггли заявил, что у России нет права проводить Всемирные игры дружбы, потому что у антидопингового агентства страны РУСАДА нет статуса соответствия. Глава агентства Витольд Банька пригрозил санкциями участникам Игр дружбы в России. Предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в соревнования и МОК.
WADA
Россия
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