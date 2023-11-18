Мир 18 ноября 2023, 14:35 Россия выплатит взнос в WADA при одном условии Минспорт: РФ отправит взнос в WADA при определении формулы финансирования Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

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Россия не отказывалась выплачивать ежегодный взнос во Всемирное антидопинговое агентство. Страна направит его до конца года, если будет определена универсальная формула финансирования. Такое заявления ТАСС сделали в пресс-службе Минспорта РФ.

«В настоящее время отсутствует утвержденная государствами формула финансирования WADA», — передали в пресс-службе.

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Взносы в WADA выплатили полностью или почти целиком 45 государств. Еще пять стран пока не сделали переводы: Россия, Белоруссия, Грузия, Исландия и Монако. РФ должна агентству 1 267 023 доллара — более 113 миллионов рублей по нынешнему курсу.

Ранее гендиректор WADA Оливье Ниггли заявил, что у России нет права проводить Всемирные игры дружбы, потому что у антидопингового агентства страны РУСАДА нет статуса соответствия. Глава агентства Витольд Банька пригрозил санкциями участникам Игр дружбы в России. Предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в соревнования и МОК.