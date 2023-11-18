Спорт 18 ноября 2023, 09:23 Глава WADA пригрозил санкциями участникам Игр дружбы в России Глава WADA Банька предупредил о последствиях за участие в Играх дружбы в России РИА «Новости»

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Всемирное антидопинговое агентство применит санкции к спортсменам, которые будут участвовать в Играх дружбы. Об этом предупредил глава WADA Витольд Банька, сообщил ТАСС.

Банька заявил о сомнениях с точки зрения «антидопинговой перспективы». По его словам, Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия, поэтому соревнования могут подвергать здоровье спортсменов «опасности».

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«У Игр дружбы отсутствуют антидопинговая политика и должная программа. Так что те, кто решат участвовать, могут столкнуться с последствиями», — подчеркнул он.

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли в свою очередь сказал, что не связывался с оргкомитетом игр и не понимает, как будут проходить соревнования, по каким каналам рассылают приглашения для участия.

Ранее Международный олимпийский комитет предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх дружбы. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что у МОК нет монополии на спортивный мир. Он напомнил, что все соревнования могут быть разными и не обязательно проходить под эгидой МОК.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заметил, что рекомендации МОК по Играм дружбы указывают на развал олимпийского движения. А спортсменка Светлана Журова предположила, что в олимпийском комитете переживают, что Игры дружбы окажутся зрелищнее Олимпийских игр.