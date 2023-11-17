Мир 17 ноября 2023, 17:45 WADA заявило, что Россия не вправе проводить Игры дружбы Гендиректор WADA Ниггли: Россия не имеет права проводить Игры дружбы РИА «Новости»

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РФ не имеет права проводить Всемирные игры дружбы, потому что у Российского антидопингового агентства нет статуса соответствия. Об этом заявил гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли. Его слова привело РИА «Новости».

Ниггли счел, что соревнования организуют «не в рамках мирового спорта».

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«Организацией занимается президент федерации, лишенной признания МОК. <…> Кроме того, по кодексу страна, лишенная соответствия, не имеет права организовывать крупные соревнования», — подчеркнул он.

Генеральный директор WADA призвал обратить внимание на это мероприятие и с точки зрения антидопинга. По его словам, антидопинговая система в России якобы «не соответствует кодексу».

Всемирное антидопинговое агентство не сможет следить за Играми дружбы и в нем не будет задействован Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике, констатировал Оливье Ниггли. Он уверен, что из-за этого атлеты «не будут обеспечены системой справедливости».

Ранее Международный олимпийский комитет предостерег национальные комитеты от участия в Играх дружбы. В Кремле же отметили, что у МОК «нет монополии» на спортивный мир.