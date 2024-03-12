Важное 12 марта 2024, 14:04 Россия ввела санкции против 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии МИД России ввел санкции против 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия ввела санкции против 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии из-за враждебной политики этих стран. Об этом сообщили на сайте МИД.

Как отметили в дипведомстве, страны Прибалтики в последнее время проводят враждебную политику по отношению к России. Латвия, Литва и Эстония активно лоббируют санкции против РФ и вмешиваются во внутренние дела государства.

Реклама

В этих же странах гонению подвергают русскоязычное население. Там регулярно сносят памятники советским воинам-освободителям, героизируя нацизм. Также прибалты поддерживают накачивание ВСУ вооружением.

«В последнее время в российский стоп-лист включено 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты парламентов, общественные деятели, журналисты», — подчеркнули в министерстве.

В дипведомстве добавили, что могут в любое время расширить этот перечень. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, власти Эстонии открыто вторят Украине. Они ориентируются на «гитлеровцев в своей маниакальной русофобии», добавила она.