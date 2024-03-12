12 марта 2024, 14:04
Россия ввела санкции против 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии
МИД России ввел санкции против 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии
Россия ввела санкции против 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии из-за враждебной политики этих стран. Об этом сообщили на сайте МИД.
Как отметили в дипведомстве, страны Прибалтики в последнее время проводят враждебную политику по отношению к России. Латвия, Литва и Эстония активно лоббируют санкции против РФ и вмешиваются во внутренние дела государства.
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В этих же странах гонению подвергают русскоязычное население. Там регулярно сносят памятники советским воинам-освободителям, героизируя нацизм. Также прибалты поддерживают накачивание ВСУ вооружением.
«В последнее время в российский стоп-лист включено 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты парламентов, общественные деятели, журналисты», — подчеркнули в министерстве.
В дипведомстве добавили, что могут в любое время расширить этот перечень. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, власти Эстонии открыто вторят Украине. Они ориентируются на «гитлеровцев в своей маниакальной русофобии», добавила она.
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