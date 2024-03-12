Деньги 12 марта 2024, 05:02 Россиянам объяснили, как обойти санкции при расчетах за границей Экономист Кузнецов назвал россиянам способы оплаты за границей на фоне санкций Freepik

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Россияне могут рассчитываться за покупки и услуги раскрыли за рубежом, несмотря на введенные Западом санкции. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

«Если поездка планируется на долгий срок или в европейскую страну, то хорошим решением будет открытие счета и карты в банках дружественных нам стран», — посоветовал эксперт.

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Кузнецов добавил, что это можно сделать и в России, причем об открытии счета нужно предупредить налоговую службу.

Еще вариант — взять с собой наличные. Сумма будет зависеть от того, каким туристом, например, россиянин полетит в Турцию. Если пакетным, то немного, а вот «дикарям» потребуется больше наличности.

И, наконец, третий способ — открыть виртуальную карту в совместном российско-турецком проекте «летим», чтобы расплачиваться в крупных торговых точках. Единственный минус — перевод денег только с комиссией в несколько процентов и отличие курса от официальных показателей.

Если необходимо воспользоваться крупной суммой денег, то можно найти банк, имеющий альтернативные инструменты трансграничных переводов и платежей, добавил Кузнецов.

Ранее австрийская банковская группа Raiffeisenbank International назвала фейком информацию в СМИ об угрозах санкциями со стороны американского Минфина из-за ее работы в России.