Мир 11 марта 2024, 10:53 Эстония взяла пример с Украины в маниакальной русофобии Захарова раскритиковал заявление властей Эстонии об освобождении Таллина IMAGO / Kristjan Teedema / Global Look Press

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Эстонские власти вторят Украине, ориентируясь на гитлеровцев в своей маниакальной русофобии. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя обвинения Таллина в адрес российской авиации.

Дипломат напомнила о публикации МИД Эстонии, в которой власти прибалтийской страны обвинили советскую авиацию в налете на оккупированный фашистами Таллин. В ведомстве заявили, что «русские целились в жилые кварталы и культурные объекты тогда и продолжают сегодня так же делать на Украине», добавила Захарова.

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Представитель российского МИД пояснила, что фальсификаторы пытаются вырвать эти события из контекста. Тогда советские войска освобождали Прибалтику от нацистов, подчеркнула она.

«Идейное родство правящей в Эстонии националистической верхушки и киевского режима не вызывает никакого удивления», — написала дипломат.

Эстония присоединилась к санкционной политике Запада, а также придерживается русофобской линии. Премьер Эстонии Кая Каллас, объявленная МВД РФ в розыск, негативно высказывалась о президенте России.