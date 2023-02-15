Власть 15 февраля 2023, 13:37 Россия пересмотрит свои международные обязательства Глава МИД Лавров: Россия пересмотрит все обязательства перед международными организациями РИА «Новости»

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Россия кардинально пересматривает все свои обязательств перед международными организациями. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.

Он обратил внимание, что объединения грубейшим образом нарушили свои уставные принципы равноправия участников, приняли антироссийские резолюции.

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По словам Лаврова, работа ведется по всему спектру международных обязательств России. Выплату взносов намеренно задерживают в те организации, где происходит ущемление российских интересов. В качестве примера он привел организации по запрещению химического оружия, где запущен противоречащий конвенции механизм.

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Глава МИД назвал эту работу инвентаризацией. Россия выходит из некоторых конвенций и соглашений, которые уже утратили свою актуальность.

Ранее Лавров раскрыл детали новой концепции внешней политики страны.